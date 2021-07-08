Нидерланды выделили €100 тыс. Совету Европы на реализацию плана действий для Украины

€100 тыс. будут потрачены на реализацию плана действий для Украины и €50 тыс. – плана действий для Грузии.

"Остальная часть взноса будет направлена на поддержку ряда различных проектов, включая последующую деятельность суда по правам человека в связи с Брайтонской конференцией, проекты ЛГБТИ, платформу для защиты журналистов и ежегодный конкурс ELSA", – отметили в сообщении.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента. В документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

Такая декларация, в частности, была подписана с президентами Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом.