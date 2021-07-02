Евросоюз подготовил план сотрудничества со странами "Восточного партнерства". В него входят инвестиции на €2,3 млрд

"Повестка дня состоит из пяти долгосрочных целей, в их основе лежит устойчивость к внешним воздействиям. Она будет подкреплена экономическим и инвестиционным планом на сумму €2,3 млрд в виде грантов и гарантий с потенциалом мобилизации до €17 млрд государственных и частных инвестиций. Это предложение внесет вклад в обсуждение будущей политики, в том числе на саммите "Восточного партнерства", который запланирован на декабрь 2021 года", – говорится в тексте заявления.

Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, в частности около полумиллиона малых и средних предприятий. На выделенные деньги ЕС хочет построить или обновить 3 тыс. км приоритетных автомобильных и железных дорог.

Еврокомиссия планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и киберугрозами, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, доступе к интернету в 80% домохозяйств. Помощь пойдет общественным организациям и независимым СМИ, на поездки для 70 тыс. студентов и исследователей и на вакцинацию медработников от коронавируса.

"В основе нашей работы будет содействие демократии, управлению и верховенству закона, которые важны для достижения позитивных, конкретных результатов. Это включает и Беларусь, где мы продолжим поддерживать людей в рамках "Восточного партнерства", – отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.