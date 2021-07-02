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Евросоюз подготовил план сотрудничества со странами "Восточного партнерства". В него входят инвестиции на €2,3 млрд

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План предусматривает мобилизацию инвестиций в сумме до &euro;17 млрд
План предусматривает мобилизацию инвестиций в сумме до €17 млрд
Фото: depositphotos.com

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии от 2 июля.

"Повестка дня состоит из пяти долгосрочных целей, в их основе лежит устойчивость к внешним воздействиям. Она будет подкреплена экономическим и инвестиционным планом на сумму €2,3 млрд в виде грантов и гарантий с потенциалом мобилизации до €17 млрд государственных и частных инвестиций. Это предложение внесет вклад в обсуждение будущей политики, в том числе на саммите "Восточного партнерства", который запланирован на декабрь 2021 года", – говорится в тексте заявления.

Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, в частности около полумиллиона малых и средних предприятий. На выделенные деньги ЕС хочет построить или обновить 3 тыс. км приоритетных автомобильных и железных дорог. 

Еврокомиссия планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и киберугрозами, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, доступе к интернету в 80% домохозяйств. Помощь пойдет общественным организациям и независимым СМИ, на поездки для 70 тыс. студентов и исследователей и на вакцинацию медработников от коронавируса. 

"В основе нашей работы будет содействие демократии, управлению и верховенству закона, которые важны для достижения позитивных, конкретных результатов. Это включает и Беларусь, где мы продолжим поддерживать людей в рамках "Восточного партнерства", – отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Боррель сказал, что ЕС готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на решения считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Теги: Беларусь, инвестиции, Еврокомиссия, Восточное партнерство, вакцинация, электроэнергия, воздух, деньги, дороги, гранты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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