Венгрия не против евроинтеграции Украины, но после завершения интеграции Западных Балкан – посол

"Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы [Европейский союз] должны ускорить процесс евроинтеграции [Украины], но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии – поддерживать интеграцию Западных Балкан", – сказал он.

По мнению посла, следует также принимать во внимание, что общества старых стран – членов ЕС все с меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе "интеграционной усталости".

Ийдярто считает, что нужно найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС и "потенциалом абсорбции в ЕС".

"Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать", – заявил дипломат.