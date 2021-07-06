ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Венгрия не против евроинтеграции Украины, но после завершения интеграции Западных Балкан – посол

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евроинтеграционные стремления Украины закреплены в Конституции
Евроинтеграционные стремления Украины закреплены в Конституции
Фото: EPA

Венгрия не против евроинтеграции Украины, но после завершения евроинтеграции стран Западных Балкан. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто во время форума "Украина 30. Международная политика" 6 июля, пишет "Укринформ".

"Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы [Европейский союз] должны ускорить процесс евроинтеграции [Украины], но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии – поддерживать интеграцию Западных Балкан", – сказал он.

По мнению посла, следует также принимать во внимание, что общества старых стран – членов ЕС все с меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе "интеграционной усталости".

Ийдярто считает, что нужно найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС и "потенциалом абсорбции в ЕС".

"Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать", – заявил дипломат.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента. В документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

Такая декларация, в частности, была подписана с президентами Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Венгрия, Балканы, евроинтеграция, Евросоюз, Иштван Ийдярто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж
"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж
  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука"
  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука" G
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Вкусняшка", "Образ очень молодит", "Красивая тетенька". Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой
"Вкусняшка", "Образ очень молодит", "Красивая тетенька". Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой
"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах
"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах
Умер режиссер "Смертельного оружия" и "Супермена" Доннер
Умер режиссер "Смертельного оружия" и "Супермена" Доннер
"Как хорошо, что ты у меня есть". Loboda рассказала о чувствах к мужчине
"Как хорошо, что ты у меня есть". Loboda рассказала о чувствах к мужчине
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS