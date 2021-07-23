Швеция открывает въезд для туристов из Украины

В силе для въезда в Швецию остается требование отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации, выданного в ЕС Фото: depositphotos.com

"Жители Украины будут освобождены от запрета на въезд... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021", – сказано в сообщении.

В МИД Украины напомнили, что требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации остается в силе.

При этом, хотя Швеция признает все вакцины, которые используются в Украине, включая Covishield и CoronaVac, на данный момент Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС / ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.