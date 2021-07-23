Швеция открывает въезд для туристов из Украины

"Жители Украины будут освобождены от запрета на въезд... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021", – сказано в сообщении.
В МИД Украины напомнили, что требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации остается в силе.
При этом, хотя Швеция признает все вакцины, которые используются в Украине, включая Covishield и CoronaVac, на данный момент Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС / ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.
ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.
17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля разрешила въезд для украинцев Германия. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию, Словакию, Нидерланды. Помимо этого, для граждан Украины снова открыт Кипр.
С 26 июля для украинцев открывается Финляндия.