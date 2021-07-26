Харьковская область входит в пятерку лидеров по темпам вакцинации в Украине – глава ХОГА Тимчук

"Все больше жителей Харьковской области изъявляют желание вакцинироваться. Это очень правильная позиция, ведь вакцинация сегодня – единственный способ сохранить свое здоровье и не допустить новых волн заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Поэтому сейчас нашей основной задачей является открытие новых центров вакцинации, чтобы сделать прививки смогли все желающие, а главное – в комфортных условиях", – отметила она.
По словам Тимчук, 28 июля в Харькове будут открыты еще два центра вакцинации в торговых центрах "Никольский" и "Французский бульвар".
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 26 июля сделано более 4,8 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев. С 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По данным ХОГА, за прошедшие выходные в Харьковской области сделали 9,3 тыс. прививок от COVID-19. С начала прививочной кампании в области первую дозу вакцины получили 183,2 тыс. человек, вторую дозу – 103,11 тыс.