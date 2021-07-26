В Харькове открыли онлайн-запись в пункты массовой вакцинации Pfizer

Записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer в Харькове можно всем желающим от 18 лет Фото: depositphotos.com

Сообщается, что в Харькове записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer можно всем желающим от 18 лет.

Пункты работают по адресам:

ул. Сумская, 56

ул. Полтавский шлях, 56

ул. Шатилова дача, 4

ул. Тринклера, 6

ул. Кооперативная, 28-А

Данные о записи - дата, время и номер бригады - можно посмотреть после записи в приложении Helsi. Эту же запись нужно будет показать на входе в центр вакцинации.

Приложение доступно в Google Play и App Store. Информация о сделанной прививке сохраняется в приложении.