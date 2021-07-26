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В Харькове открыли онлайн-запись в пункты массовой вакцинации Pfizer

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Записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer в Харькове можно всем желающим от 18 лет
Записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer в Харькове можно всем желающим от 18 лет
Фото: depositphotos.com

В Харькове открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом 26 июля сообщает Telegram-канал медицинской информационной системы HELSI.ME.

Сообщается, что в Харькове записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer можно всем желающим от 18 лет.

Пункты работают по адресам:

  • ул. Сумская, 56
  • ул. Полтавский шлях, 56
  • ул. Шатилова дача, 4
  • ул. Тринклера, 6
  • ул. Кооперативная, 28-А

Данные о записи - дата, время и номер бригады - можно посмотреть после записи в приложении Helsi. Эту же запись нужно будет показать на входе в центр вакцинации.

Приложение доступно в Google Play и App Store. Информация о сделанной прививке сохраняется в приложении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 26 июля сделано более 4,8 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. 

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Харьков, медицина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, прививки, Pfizer, центр вакцинации
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