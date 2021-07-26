В Харькове открыли онлайн-запись в пункты массовой вакцинации Pfizer

Сообщается, что в Харькове записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer можно всем желающим от 18 лет.
Пункты работают по адресам:
Данные о записи - дата, время и номер бригады - можно посмотреть после записи в приложении Helsi. Эту же запись нужно будет показать на входе в центр вакцинации.
Приложение доступно в Google Play и App Store. Информация о сделанной прививке сохраняется в приложении.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 26 июля сделано более 4,8 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.
В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.