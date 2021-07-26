В Украине сделали 4,8 млн прививок от COVID-19

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 49 057 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 39 150 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9907 человек", – говорится в сообщении.

Прививки от коронавируса в воскресенье делали 165 мобильных бригад, 298 пунктов и 329 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 25 июля в Киеве (8042), меньше всего – в Волынской области (164).

Сутками ранее в Украине привили от COVID-19 71,5 тыс. человек.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 812 500 прививок. Вакцинировано 3 099 711 человек, из них получили первую дозу – 3 099 709 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 712 791 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – объяснили в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от китайской компании Sinovac, было введено 15 138 доз препарата (большая часть как вторая доза).