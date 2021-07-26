ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине сделали 4,8 млн прививок от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцинация в Украине началась в феврале
Вакцинация в Украине началась в феврале
Фото: ЕРА

25 июля в Украине сделали 49 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом 26 июля проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 49 057 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 39 150 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9907 человек", – говорится в сообщении.

Прививки от коронавируса в воскресенье делали 165 мобильных бригад, 298 пунктов и 329 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 25 июля в Киеве (8042), меньше всего – в Волынской области (164).

Сутками ранее в Украине привили от COVID-19 71,5 тыс. человек.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 812 500 прививок. Вакцинировано 3 099 711 человек, из них получили первую дозу – 3 099 709 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 712 791 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – объяснили в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от китайской компании Sinovac, было введено 15 138 доз препарата (большая часть как вторая доза).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Киев, Волынская область, вакцинация, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Sinovac
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Там больше странных интриг, чем самих танцев". Звезда "Сватов" Кошмал высказалась о шоу "Танцы со звездами"
"Там больше странных интриг, чем самих танцев". Звезда "Сватов" Кошмал высказалась о шоу "Танцы со звездами"
Репейное масло для волос: польза и способы применения
Репейное масло для волос: польза и способы применения
"Какая хорошенькая", Анатолий Анатолич после вакцинации показал себя лысым и в женском образе
"Какая хорошенькая", Анатолий Анатолич после вакцинации показал себя лысым и в женском образе
"Какой пирожочек", "Вкусная и очень-очень секси". Никитюк в микробикини развела ноги перед камерой
"Какой пирожочек", "Вкусная и очень-очень секси". Никитюк в микробикини развела ноги перед камерой
Муж Тодоренко Топалов: Никогда не думал, что буду работать в саду. Я себя в очередной раз бросаю в зону некомфорта
Муж Тодоренко Топалов: Никогда не думал, что буду работать в саду. Я себя в очередной раз бросаю в зону некомфорта
"Клава на Кристинку похожа, Лиза на Аллу". Галкин показал своих детей и дочь Орбакайте
"Клава на Кристинку похожа, Лиза – на Аллу". Галкин показал своих детей и дочь Орбакайте
"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске
"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске
"В темном цвете лучше". Жена Павлика показала себя в образе брюнетки
"В темном цвете лучше". Жена Павлика показала себя в образе брюнетки
45-летний Шовковский впервые прыгнул с парашютом и сделал фото с мэром Киева после приземления. Видео
45-летний Шовковский впервые прыгнул с парашютом и сделал фото с мэром Киева после приземления. Видео
"Сладкая девушка". Брежнева показала грудь
"Сладкая девушка". Брежнева показала грудь
Быков показал девятимесячному сыну Киевский зоопарк
Быков показал девятимесячному сыну Киевский зоопарк
"Ужас. Прическа с макияжем...", "Глаза по-разному накрашены", "Как зефир". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Ужас. Прическа с макияжем...", "Глаза по-разному накрашены", "Как зефир". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Она развивается в таком направлении". Полякова встала на защиту дочери, исполнившей на концерте матерные песни
"Она развивается в таком направлении". Полякова встала на защиту дочери, исполнившей на концерте матерные песни
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая в весе, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая в весе, станцевала на пляже в купальнике
"Вау, какая женщина!" Ани Лорак засветила голый торс
"Вау, какая женщина!" Ани Лорак засветила голый торс
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
Как ухаживать за домашней орхидеей
Как ухаживать за домашней орхидеей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS