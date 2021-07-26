В Украине сделали 4,8 млн прививок от COVID-19

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 49 057 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 39 150 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9907 человек", – говорится в сообщении.
Прививки от коронавируса в воскресенье делали 165 мобильных бригад, 298 пунктов и 329 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцин ввели 25 июля в Киеве (8042), меньше всего – в Волынской области (164).
Сутками ранее в Украине привили от COVID-19 71,5 тыс. человек.
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 812 500 прививок. Вакцинировано 3 099 711 человек, из них получили первую дозу – 3 099 709 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 712 791 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – объяснили в Минздраве.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от китайской компании Sinovac, было введено 15 138 доз препарата (большая часть как вторая доза).
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.