Кузин: Мы рассматриваем возможность вспышки COVID-19 в осенне-зимнем сезоне

По словам Кузина, вопрос усиления карантина будет зависеть от эпидемической ситуации Фото: uacrisis.org

"Мы действительно рассматриваем возможность вспышки коронавирусной болезни в осенне-зимнем сезоне. Однако мы делаем все, чтобы четвертая волна прошла с минимальными последствиями и нагрузкой для медицинской системы, для украинской экономики, для украинцев в целом", – сказал он.

По словам Кузина, вопрос усиления карантина будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Это определяется показателями адаптивного карантина, исходя из которых мы будем понимать, в какой зоне окажется Украина в целом или ее конкретные регионы", – рассказал главный санврач.