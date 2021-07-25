Кузин: Мы рассматриваем возможность вспышки COVID-19 в осенне-зимнем сезоне

"Мы действительно рассматриваем возможность вспышки коронавирусной болезни в осенне-зимнем сезоне. Однако мы делаем все, чтобы четвертая волна прошла с минимальными последствиями и нагрузкой для медицинской системы, для украинской экономики, для украинцев в целом", – сказал он.
По словам Кузина, вопрос усиления карантина будет зависеть от эпидемической ситуации.
"Это определяется показателями адаптивного карантина, исходя из которых мы будем понимать, в какой зоне окажется Украина в целом или ее конкретные регионы", – рассказал главный санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 25 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.
Кузин 23 июля заявлял, что локдаун осенью неминуем. Несмотря на то, что в Украине сейчас фиксируют несколько сотен случаев коронавирусной инфекции в сутки, правительство уже находится в ожидании новой волны, подчеркнул Кузин. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.