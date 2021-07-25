Минздрав рассматривает возможность ослабления ограничений для привитых от коронавируса граждан – Кузин

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании внутреннего "ковидного" сертификата", – сказал он.

Кузин отметил, что это электронный документ, который можно сгенерировать в приложении "Дія" – он подтверждает факт прививки против COVID-19.

"Среди различных опций в том числе рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – сказал он.