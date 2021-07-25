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Минздрав рассматривает возможность ослабления ограничений для привитых от коронавируса граждан – Кузин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
COVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія"
COVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія"
Фото: depositphotos.com

Минздрав рассматривает в будущем возможность ослабления карантинных ограничений для вакцинированных от коронавируса украинцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф", которое вышло 25 июля.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании внутреннего "ковидного" сертификата", – сказал он.

Кузин отметил, что это электронный документ, который можно сгенерировать в приложении "Дія" – он подтверждает факт прививки против COVID-19.

"Среди различных опций в том числе рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – сказал он.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечал пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

В приложении "Дія" 5 июля появились первые сертификаты о вакцинации против коронавируса, главной проблемой по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных об иммунизации украинцев. Сейчас введены два вида сертификатов: международный (для путешествий после завершения процедуры признания) и внутренний (например, для посещение массовых мероприятий на территории Украины), сообщали в Министерстве цифровой трансформации.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами, в частности с Грузией, Турцией и Мальтой. В офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции добавили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.

Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, локдаун, COVID-сертификат
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