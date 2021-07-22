Во Франции с 21 июля запретят посещать кинотеатры, музеи, ярмарки и массовые мероприятия без COVID-сертификатов

Сертификат о вакцинации требуется для посещения мероприятий, на которых присутствует более 50 человек. Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет эту меру введут с 30 августа.

"Причина этого в том, что, поскольку вакцинация для этой возрастной группы началась только в июне, миллионы молодых людей были бы вынуждены выполнять повторные тесты во время всех летних занятий, начиная с 21 июля", – говорится в сообщении.

Французская радиостанция RFI сообщила, что сертификат должен содержать информацию либо о полной вакцинации от коронавируса, либо о свежем негативном тесте на коронавирус, либо о перенесенном заболевании.

Без такого сертификата не пустят также в круиз на лайнере и в соборы, уточнила радиостанция.