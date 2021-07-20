Во Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии COVID-19

Он также добавил, что на островах Реюньон и Мартиника чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до 30 сентября.

Кроме того, с 16-го по 18 июля в стране ежедневно подтверждали более 10 тыс. случаев COVID-19: 16 июля – 10 908, 17-го – 10 949, 18-го – 12 532, отмечает Reuters. Агентство уточняет, что причиной резкого скачка случаев COVID-19 в распространении в стране штамма "Дельта".

Однако министерство здравоохранения Франции заявило, что 12 532 новых случая заболевания, зарегистрированных в воскресенье, включают данные, не опубликованные накануне.