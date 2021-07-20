ГОРДОН
 
 
МИР

Во Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии COVID-19

Во Франции подтвердили 5,9 млн случаев COVID-19
Во Франции подтвердили 5,9 млн случаев COVID-19
Фото: EPA

Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса. Об этом 19 июля заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, отмечает France Info.

Он также добавил, что на островах Реюньон и Мартиника чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до 30 сентября.

Кроме того, с 16-го по 18 июля в стране ежедневно подтверждали более 10 тыс. случаев COVID-19: 16 июля – 10 908, 17-го – 10 949, 18-го – 12 532, отмечает Reuters. Агентство уточняет, что причиной резкого скачка случаев COVID-19 в распространении в стране штамма "Дельта".

Однако министерство здравоохранения Франции заявило, что 12 532 новых случая заболевания, зарегистрированных в воскресенье, включают данные, не опубликованные накануне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Франции, в стране подтвердили 5,9 млн случаев COVID-19, умерли 111,5 тыс. человек. За последние сутки заболели 4151 человек.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением, в котором объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.

Теги: Франция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
  Как назвать котенка: идеи и правила
  Как назвать котенка: идеи и правила
"Классный вид", "Худшее фото порножурнала". 47-летняя Высоцкая в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Классный вид", "Худшее фото порножурнала". 47-летняя Высоцкая в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
Анита Луценко назвала знаменитостей, которым помогала худеть
Анита Луценко назвала знаменитостей, которым помогала худеть
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS