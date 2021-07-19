Во Франции разгромили два центра вакцинации. Один затопили, второй подожгли

В частности, в коммуне Уррюнь в ночь с 17-го на 18 июля произошел пожар, отмечает France Bleu. Пожарные обнаружили несколько точек возгорания и выявили, что по всему центру был разлит бензин. Полицейские расследуют инцидент как умышленный поджог.

Другой инцидент случился в центре вакцинации в коммуне Ланс-ан-Веркор. Как сообщает France Bleu, в ночь в 16-го на 17 июля неизвестные проникли в центр вакцинации и при помощи пожарных шлангов затопили помещение. Все компьютерное и медицинское оборудование было уничтожено.