Во Франции разгромили два центра вакцинации. Один затопили, второй подожгли

В частности, в коммуне Уррюнь в ночь с 17-го на 18 июля произошел пожар, отмечает France Bleu. Пожарные обнаружили несколько точек возгорания и выявили, что по всему центру был разлит бензин. Полицейские расследуют инцидент как умышленный поджог.
Другой инцидент случился в центре вакцинации в коммуне Ланс-ан-Веркор. Как сообщает France Bleu, в ночь в 16-го на 17 июля неизвестные проникли в центр вакцинации и при помощи пожарных шлангов затопили помещение. Все компьютерное и медицинское оборудование было уничтожено.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала эпидемии подтверждено около 5,9 млн случаев COVID-19, эта страна четвертая в мире по числу заболевших. От коронавирусной инфекции во Франции умерло 111,6 тыс. человек.
12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением, в котором объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.
Спустя два дня после этого по всей стране начались демонстрации против обязательной вакцинации и введения ковидных паспортов для посещения большинства общественных мест, отмечает Le Monde. Акции прошли в Париже, Лионе, Анси, Тулузе, Монпелье, Марселе.