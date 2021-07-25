В США 34-летний блогер, который насмехался над вакцинами от коронавируса, умер от COVID-19

Мужчина являлся прихожанином церкви Hillsong, в социальных сетях он постоянно шутил над вакцинацией.
"У меня 99 проблем, но вакцин среди них нет", – написал он в Twitter в июне.
В своем последнем твите 25 июля Хармон сообщил, что медики больницы, где он проходил лечение, сделают интубацию. Блогер попросил молиться за него.
ВВС отмечает, что Хармон в одном из последних постов заявил, что откажется от вакцинации, потому что вера защитит его.
Сейчас аккаунты Хармона в соцсетях закрыты.
Основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон в посте о смерти Хармона в Intagram написал, что мысли блогера о вакцинах отражали его частное мнение.
"Они не отражают взгляды и мысли церкви Hillsong. Многие из наших пасторов, сотрудников и прихожан полностью вакцинированы, и их количество будет еще больше, когда вакцины станут доступны для них в их странах", – заявил Хьюстон.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В мире, по данным Bloomberg, на 25 июля сделали более 3,8 млрд прививок от коронавируса в 180 странах.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Штаты находятся на первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19 – 34,4 млн. За время эпидемии в стране умерло 610 тыс. человек.