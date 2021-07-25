В США 34-летний блогер, который насмехался над вакцинами от коронавируса, умер от COVID-19

США находятся на первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19 Фото: EPA

Мужчина являлся прихожанином церкви Hillsong, в социальных сетях он постоянно шутил над вакцинацией.

"У меня 99 проблем, но вакцин среди них нет", – написал он в Twitter в июне.

В своем последнем твите 25 июля Хармон сообщил, что медики больницы, где он проходил лечение, сделают интубацию. Блогер попросил молиться за него.

ВВС отмечает, что Хармон в одном из последних постов заявил, что откажется от вакцинации, потому что вера защитит его.

Сейчас аккаунты Хармона в соцсетях закрыты.

Основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон в посте о смерти Хармона в Intagram написал, что мысли блогера о вакцинах отражали его частное мнение.

"Они не отражают взгляды и мысли церкви Hillsong. Многие из наших пасторов, сотрудников и прихожан полностью вакцинированы, и их количество будет еще больше, когда вакцины станут доступны для них в их странах", – заявил Хьюстон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Houston (@brianchouston)