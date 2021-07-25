Главный санврач рассказал, разрешат ли в Украине "смешивать" вакцины от COVID-19

Кузин сказал, что Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое смешивание вакцины, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty (Pfizer/BioNTech) после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", – рассказал он.

Главный санврач отметил, что соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос оформления приказа и разработка детальных пошаговых инструкций в таких случаях.