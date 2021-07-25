  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина

"Полтора года это было страшно. Полтора года, пока я не вакцинировалась, я была в такой депрессии. А потом у меня уже появился COVID-паспорт, я уже везде могу ехать, могу вернуться к жизни. Это такое счастье", – поделилась знаменитость.

Вайкуле рассказала, что вакцинировалась в апреле и смогла вздохнуть с облегчением.

"Я боялась вакцинироваться, заболеть, боялась всего. Это такой страшный момент, и поэтому я была в депрессии. А потом я собралась, пошла, сделала укол – и все", – поделилась певица.

Также Вайкуле прокомментировала дуэт с украинским артистом Monatik. Год назад звезды записали песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Как песню, так и клип они снимали в разных странах. Лишь недавно певцы впервые вместе выступили на сцене "Вечернего квартала".

"Только вечером я зашла в репетиционный зал, Дима с подсолнухами так красиво [встретил]. Балет FREEDOM, все такие родные. Я не знаю, кто больше мечтал: Дима или я. Когда я его впервые увидела, поняла, что это такой необычный, невероятный музыкант. Поэтому я тоже мечтала вместе спеть. Когда мне позвонили от Димы и спросили, согласна ли я спеть дуэт, я ни одной минуты не думала: "Да, конечно! Мне интересен любой опыт, а еще и с талантливым человеком". Это же счастье", – отметила звезда.

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Видео: Світське життя / YouTube