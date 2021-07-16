"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы

Вайкуле с 1978 года состоит в отношениях с Латковским Фото: laima_vaikule_official / Instagram

"45. Из них 25 вместе", – подписала артистка снимок.

Некоторые поклонники Вайкуле приняли стилиста за ее мужа.

"Кто такой Сергей? Андрей же вроде был. Или я совсем отстала от жизни", – отреагировала на фото одна из поклонниц певицы.

"Так у нее муж был Андрей, а теперь кто – Сергей?" – интересуются подписчики.

"Муж Андрей и есть, а это личный стилист Лаймы Станиславовны – Сергей", – объяснили фаны певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)