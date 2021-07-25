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В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 24,9% населения, но вакцины распределяли неравномерно – Bloomberg

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Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в мире в конце 2020 года
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в мире в конце 2020 года
Фото: EPA

В мире сделали достаточно прививок от коронавируса, чтобы охватить вакцинацией 24,9% населения планеты, но распределение вакцин было неравномерным. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 25 июля.

Агентство пишет, что страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами. 

Всего в мире сделали более 3,82 млрд прививок от коронавируса, кампании иммунизации стартовали в 180 странах. Последний суточный показатель составил 32,9 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (1,52 млрд доз);
  • страны Евросоюза (449,9 млн доз, полностью вакцинированы 46,5% населения);
  • Индия (432,6 млн доз, полностью вакцинированы 6,7% населения);
  • США (341 млн доз, полностью вакцинированы 49% населения);
  • Бразилия (131,6 млн доз, полностью вакцинированы 17,6% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (73,9%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 июля первую дозу вакцины получило более 3 млн человек, а 1,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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