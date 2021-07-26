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ОБЩЕСТВО

В Украине за последние сутки зарегистрировано минимальное число жертв COVID-19

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В Украине за сутки сделали почти 16 тыс. тестов на коронавирус
В Украине за сутки сделали почти 16 тыс. тестов на коронавирус
Фото: ЕРА

25 июля в Украине подтвердили 213 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 26 июля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"Зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников – ноль). Также за минувшие сутки госпитализировано 256 человек, летальных случаев – два, выздоровело 170 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 286 случаев COVID-19.

Две смерти от коронавируса в сутки в Украине не фиксировали как минимум с апреля 2020 года, всегда их было больше.

По данным Минздрава, за 24 часа сделано 15 795 тестов на коронавирус, из которых 7562 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (71) и Одесской области (33).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 248 663 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 849 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 184 365 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1906469589516137

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, Одесская область, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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