В Украине за последние сутки зарегистрировано минимальное число жертв COVID-19

В Украине за сутки сделали почти 16 тыс. тестов на коронавирус Фото: ЕРА

"Зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 11, медработников – ноль). Также за минувшие сутки госпитализировано 256 человек, летальных случаев – два, выздоровело 170 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 286 случаев COVID-19.

Две смерти от коронавируса в сутки в Украине не фиксировали как минимум с апреля 2020 года, всегда их было больше.

По данным Минздрава, за 24 часа сделано 15 795 тестов на коронавирус, из которых 7562 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (71) и Одесской области (33).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 248 663 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 849 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 184 365 человек.