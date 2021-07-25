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На развертывание COVID-отделений в больницах в случае новой волны заболевания понадобится неделя – Кузин

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После спада числа заболевших коронавирусные отделения в больницах начали сворачивать
После спада числа заболевших коронавирусные отделения в больницах начали сворачивать
Фото: EPA

На перепрофилирование отделений больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в случае новой волны заболевания понадобится около недели. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф", которое вышло 25 июля.

Он отметил, что после снижения количества заболевших во многих больницах отделения для пациентов с коронавирусом были свернуты.

"Этот процесс происходил еще в начале июня. Замечу, что больных не бросили на произвол судьбы. Пациенты, которые в то время еще находились на стационарном лечении, получили надлежащую медицинскую помощь. Закрытие таких отделений – это лишь финансово-административный механизм. Там остались работать те же врачи, которые при необходимости смогут вернуться к лечению "ковидных" больных. Чтобы восстановить полноценное функционирование этих отделений, понадобится около недели", – сказал Кузин.

По словам главного санврача, указанные учреждения обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и кислорода.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Кузин 23 июля заявлял, что локдаун осенью неминуемНесмотря на то, что в Украине сейчас фиксируют несколько сотен случаев коронавирусной инфекции в сутки, правительство уже находится в ожидании новой волны, подчеркнул Кузин. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
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