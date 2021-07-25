Кузин: В 2020 году против основных заболеваний в Украине было привито 80% детей. На фоне карантина это очень хороший показатель

Кузин: Во многих странах уровень вакцинации в 2020 году снизился до 60% и даже менее Фото: uacrisis.org

По словам Кузина, при недостаточном уровне охвата плановой вакцинацией в Минздраве не исключают возможных вспышек инфекционных болезней.

"Если говорить о рутинной вакцинации, которая предусмотрена национальным календарем профилактических прививок, то по итогам прошлого года, когда страна была в условиях жесткого локдауна, против основных инфекционных болезней было привито 80% детей. Это при том, что рекомендуемый показатель составляет 95%. На фоне карантинных мероприятий это очень хороший показатель. Во многих странах уровень вакцинации снизился до 60% и даже менее", – сообщил он.

Главный санврач рассказал, что в 2021 году, по прогнозам, Минздрав может выйти на 70% привитых.

"Уже сейчас мы проводим селекторные совещания и выезды в регионы, планируем возможные дополнительные раунды вакцинации перед началом нового учебного года, чтобы увеличить этот показатель", – сказал он.