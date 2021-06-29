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Главный санврач Украины: Работников образования, сферы обслуживания мы не должны допускать к рабочим местам без прививок

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Кузин заявил, что последние вспышки инфекционных заболеваний в Украине были вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками
Кузин заявил, что последние вспышки инфекционных заболеваний в Украине были вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками
Фото: EPA

Представители ряда профессий не должны быть допущены к работе без вакцинации от основных заболеваний, считает замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Игорь Кузин. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, которое вышло 29 июня.

Замминистра отметил, что учитывал бы решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учреждения образования и внедрил бы соответствующие законодательные изменения: не допускать в учреждения образования детей, которые не были привиты без объективных причин или медицинских противопоказаний.

"Они все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат или другое. Со взрослыми сложнее. У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания. Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", – сказал Кузин.

Он отметил, что последние вспышки инфекционных заболеваний в Украине были вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

"Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей. Они невакцинированные, в частности, из-за активного пропагандирования, что вакцинироваться не надо. Обидно, когда такие настроения имеет медик. Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал бы ответственность за подделку справок о вакцинации", – заявил Кузин.

По его словам, во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о вакцинации.

"От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет. Поэтому эти сведения нельзя подделывать ни при каких обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно. Надеемся, это поможет повысить охват рутинными прививками и дотягивать их до рекомендуемых показателей", – сказал он.

Контекст:

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины в апреле 2021 года, в последнее время темпы вакцинации в Украине от инфекционных заболеваний ускорились, что позволило стране выйти из списка стран, которые отстают в иммунизации от опасных болезней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиомиелит, корь, дифтерия, прививки
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