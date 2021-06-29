Главный санврач Украины: Работников образования, сферы обслуживания мы не должны допускать к рабочим местам без прививок

Замминистра отметил, что учитывал бы решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учреждения образования и внедрил бы соответствующие законодательные изменения: не допускать в учреждения образования детей, которые не были привиты без объективных причин или медицинских противопоказаний.

"Они все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат или другое. Со взрослыми сложнее. У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания. Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", – сказал Кузин.

Он отметил, что последние вспышки инфекционных заболеваний в Украине были вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

"Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей. Они невакцинированные, в частности, из-за активного пропагандирования, что вакцинироваться не надо. Обидно, когда такие настроения имеет медик. Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал бы ответственность за подделку справок о вакцинации", – заявил Кузин.

По его словам, во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о вакцинации.

"От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет. Поэтому эти сведения нельзя подделывать ни при каких обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно. Надеемся, это поможет повысить охват рутинными прививками и дотягивать их до рекомендуемых показателей", – сказал он.