У переболевших COVID-19 возможно ухудшение умственных способностей – исследование

Уровень IQ может упасть на семь пунктов из-за коронавируса Фото: depositphotos.com

Ученые проанализировали данные 81 337 пациентов, которые в течение января – декабря 2020 года прошли тест на определение интеллекта (Great British Intelligence Test, GBIT) и опросник по COVID-19.

Как отмечают авторы исследования, их выборка сбалансирована по демографическим и социальным показателям (возраст, пол, раса, уровень образования, доход, осложнения со здоровьем, кроме COVID-19).

По результатам исследования было обнаружено, что люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой.

В частности, отклонение уровня интеллекта в соответствии с GBIT у тех, кто переболел COVID-19 и не нуждался в ИВЛ, составило -0,26. У пациентов, которые находились на ИВЛ отклонение составило -0,47 (в классическом тесте на интеллект показатель -0,47 соответствует семибалльной разнице в IQ). Для сравнения: у людей, которые переживают инсульт, этот показатель составляет -0,24, а у тех, кто имеет дислексию, он находится на уровне -0,38.

Авторы также указывают, что со временем когнитивные способности людей, переболевших COVID-19, не восстановились.