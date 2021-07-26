Границы для украинских граждан открыли 14 стран ЕС – МИД Украины

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно рекомендации Совета ЕС европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Как отметили в МИД, менее чем за две недели границы для граждан Украины открыли Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания и Португалия.

В большинстве случаев для въезда в эти страны необходимо свидетельство о полной вакцинации от COVID-19 либо свежий тест с отрицательным результатом.