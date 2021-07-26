Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима – Центр общественного здоровья Украины

"Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима! Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий после прививки от COVID-19", – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ЦОЗ, вакцина от коронавируса не вредит здоровью ни матери, ни ребенка.
"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19!" – призвали в ЦОЗ.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 26 июля сделано более 4,8 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.
В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.