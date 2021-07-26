Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима – Центр общественного здоровья Украины

По состоянию на 26 июля в Украине сделано более 4,8 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

"Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима! Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий после прививки от COVID-19", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ЦОЗ, вакцина от коронавируса не вредит здоровью ни матери, ни ребенка.

"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19!" – призвали в ЦОЗ.