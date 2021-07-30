"Индийский" штамм коронавируса обнаружили в 132 странах – ВОЗ

В будущем возможны появления других штаммов коронавируса, предупредили в ВОЗ Фото: ЕРА

"В среднем в пяти регионах ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или удвоилась за последние четыре недели. В Африке заболеваемость увеличилась на 80%. В большинстве случаев это происходило из-за высокораспространяемого штамма "Дельта", который обнаружен сейчас уже в 132 странах", – заявил Гебрейесус.

В ВОЗ предупредили, что в будущем возможны появления других штаммов коронавируса.