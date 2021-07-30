"Индийский" штамм коронавируса обнаружили в 132 странах – ВОЗ

"В среднем в пяти регионах ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или удвоилась за последние четыре недели. В Африке заболеваемость увеличилась на 80%. В большинстве случаев это происходило из-за высокораспространяемого штамма "Дельта", который обнаружен сейчас уже в 132 странах", – заявил Гебрейесус.
В ВОЗ предупредили, что в будущем возможны появления других штаммов коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
Всего в Украине к 28 июля подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", большинство заболевших посещали Россию.