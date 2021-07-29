Pfizer заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "индийского" штамма коронавируса

Третья доза Pfizer показала в пять раз выше защиту от "индийского" штамма" у людей возрастом от 18 до 55 лет Фото: ЕРА

По данным производителя, третья доза вакцины демонстрирует высокий результат против "южноафриканского" штамма "Бета". Эффективность вакцины после третьего укола прививки в среднем в 5–10 раз больше, чем после второго.

Против варианта "индийского" штамма "Дельта" третья доза препарата показала защиту в пять раз выше у людей в возрасте от 18 до 55 лет – выше по сравнению с двумя дозами –и в 11 раз выше у людей в возрасте от 65 до 85 лет, сообщила компания.