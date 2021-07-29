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Pfizer заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "индийского" штамма коронавируса

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Третья доза Pfizer показала в пять раз выше защиту от "индийского" штамма" у людей возрастом от 18 до 55 лет
Третья доза Pfizer показала в пять раз выше защиту от "индийского" штамма" у людей возрастом от 18 до 55 лет
Фото: ЕРА

Прививка третьей дозой вакциной от коронавируса Pfizer увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма. Об этом сказано в отчете деятельности компании за второй квартал 2021 года, который опубликовали 28 июля.

По данным производителя, третья доза вакцины демонстрирует высокий результат против "южноафриканского" штамма "Бета". Эффективность вакцины после третьего укола прививки в среднем в 5–10 раз больше, чем после второго.

Против варианта "индийского" штамма "Дельта" третья доза препарата показала защиту в пять раз выше у людей в возрасте от 18 до 55 лет – выше по сравнению с двумя дозами –и в 11 раз выше у людей в возрасте от 65 до 85 лет, сообщила компания.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Всего в Украине к 28 июля подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", большинство заболевших посещали Россию.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, штамм, Дельта
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