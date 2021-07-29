Pfizer заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "индийского" штамма коронавируса

По данным производителя, третья доза вакцины демонстрирует высокий результат против "южноафриканского" штамма "Бета". Эффективность вакцины после третьего укола прививки в среднем в 5–10 раз больше, чем после второго.
Против варианта "индийского" штамма "Дельта" третья доза препарата показала защиту в пять раз выше у людей в возрасте от 18 до 55 лет – выше по сравнению с двумя дозами –и в 11 раз выше у людей в возрасте от 65 до 85 лет, сообщила компания.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
Всего в Украине к 28 июля подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", большинство заболевших посещали Россию.