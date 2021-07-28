В Украине подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", один летальный – Минздрав

Игорь Кузин рассказал, что для штамма "Дельта" может быть характерным повышенный риск повторного инфицирования Фото: phc.org.ua

Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал во время брифинга 28 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на сегодня у нас 17 случаев "Дельта"-штамма. В Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Вчера один из больных, который имел диагноз "коронавирусная болезнь, вызванная штаммом "Дельта", к сожалению, умер. Он имел сопутствующие заболевания", – сказал Кузин.

По его словам, большинство инфицированных "Дельтой" посещали Россию или другие страны, где циркулирует штамм.

Кузин рассказал, что по предварительным данным, при инфицировании штаммом "Дельта" течение болезни более тяжелое, но информация еще собирается.

"Предварительно, в 2,6 раза возрастает необходимость в палатах интенсивного лечения или в госпитализации и оказании мер интенсивного вмешательства. [...] Сейчас нельзя с уверенностью сказать, что этот штамм приводит к более высокому показателю летальности. Данные еще собираются", – добавил главный санврач.

Он также сообщил, что для этого штамма может быть характерным повышенный риск повторного инфицирования: "это особенность этого штамма".

Вакцины, которыми прививают от коронавирусной инфекции, от нового штамма защищают "не так эффективно, как от "Альфа"-штамма", но защищают от риска умереть или от риска развития осложнений, сказал Кузин.

В связи с этим он призвал украинцев "максимально быстро вакцинироваться, чтобы во время осеннего подъема заболеваемости иметь сформированный иммунитет".