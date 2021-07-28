В Минздраве предложили изменить порядок пересечения границ Украины из-за распространения "индийского" штамма коронавируса

"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Европе, крупная вспышка, вызванная этим штаммом, циркулирует на территории Российской Федерации. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны", – заявил министр.
Благодаря нововведениям можно будет делать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя, убежден Ляшко.
"Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории нашего государства. Для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем, возвращение домой будет беспрепятственным. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19", – пояснил глав Минздрава.
Иностранцы всегда должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 и страховой полис, отметил Ляшко.
"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", – добавил Ляшко.
Особому контролю подлежат невакцинированные иностранцы или украинцы, прибывшие из России и Индии.
"Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности ее прекращения", – резюмировал он.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа – начале сентября. Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Дельта" в Украине зафиксировали 28 июля.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.