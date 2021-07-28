В Минздраве предложили изменить порядок пересечения границ Украины из-за распространения "индийского" штамма коронавируса

Ляшко заявил, что иностранцы всегда должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Европе, крупная вспышка, вызванная этим штаммом, циркулирует на территории Российской Федерации. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны", – заявил министр.

Благодаря нововведениям можно будет делать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя, убежден Ляшко.

"Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории нашего государства. Для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем, возвращение домой будет беспрепятственным. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19", – пояснил глав Минздрава.

Иностранцы всегда должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 и страховой полис, отметил Ляшко.

"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", – добавил Ляшко.

Особому контролю подлежат невакцинированные иностранцы или украинцы, прибывшие из России и Индии.

"Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности ее прекращения", – резюмировал он.