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В Минздраве предложили изменить порядок пересечения границ Украины из-за распространения "индийского" штамма коронавируса

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Ляшко заявил, что иностранцы всегда должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19
Ляшко заявил, что иностранцы всегда должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Министерство здравоохранения Украины предложило внести изменения в правила пересечения государственной границы Украины в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса. Об этом заявил 28 июля на заседании Кабмина глава украинского Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Европе, крупная вспышка, вызванная этим штаммом, циркулирует на территории Российской Федерации. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны", – заявил министр.

Благодаря нововведениям можно будет делать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя, убежден Ляшко.

"Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории нашего государства. Для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем, возвращение домой будет беспрепятственным. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19", – пояснил глав Минздрава.

Иностранцы всегда должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 и страховой полис, отметил Ляшко.

"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", – добавил Ляшко.

Особому контролю подлежат невакцинированные иностранцы или украинцы, прибывшие из России и Индии.

"Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности ее прекращения", – резюмировал он.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа – начале сентября. Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Дельта" в Украине зафиксировали 28 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, вакцинация, украинцы, иностранцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, самоизоляция, границы, прививки, штамм, Дельта
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