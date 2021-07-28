В Украине зафиксирована первая смерть пациента со штаммом коронавируса "Дельта"

Больной умер в Александровской больнице Киева, которая одной из первых начала принимать пациентов с COVID-19.
Мэр столицы Виталий Кличко в Facebook также сообщил об одном летальном исходе за минувшие сутки, однако не уточнил, что он связан с "Дельтой". Всего от коронавируса, по его словам, в Киеве умерло 5229 человек. С начала эпидемии в городе зафиксировали 218 390 случаев COVID-19 (за последние сутки – 189).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа – начале сентября.