В Украине зафиксирована первая смерть пациента со штаммом коронавируса "Дельта"

В ВОЗ считают, что новая вспышка коронавируса в Украине может начаться в конце августа – начале сентября Фото: depositphotos.com

Больной умер в Александровской больнице Киева, которая одной из первых начала принимать пациентов с COVID-19.

Мэр столицы Виталий Кличко в Facebook также сообщил об одном летальном исходе за минувшие сутки, однако не уточнил, что он связан с "Дельтой". Всего от коронавируса, по его словам, в Киеве умерло 5229 человек. С начала эпидемии в городе зафиксировали 218 390 случаев COVID-19 (за последние сутки – 189).