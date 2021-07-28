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В США хотят вернуть масочный режим из-за штамма коронавируса "Дельта"

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Некоторые регионы США уже начали рекомендовать вакцинированным носить маски
Некоторые регионы США уже начали рекомендовать вакцинированным носить маски
Фото: EPA

Главный национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи считает, что страна должна пересмотреть решение об отмене масок для вакцинированных от коронавируса. Об этом он сказал 26 июля агентству Associated Press.

В марте этого года в Штатах привитым от коронавируса разрешили общаться без масок и социальной дистанции. Однако сейчас из-за роста случаев заболевания COVID-19, вызванного распространением штамма "Дельта", это решение могут пересмотреть.

Фаучи отметил, что сейчас ведущие госчиновники в области здравоохранения активно обсуждают возможное возвращение масочного режима для привитых.

Более того, в некоторых регионах США, где уровень инфицирования значительно растет, например, округ Лос-Анджелес, местные власти уже призывают людей носить маски в закрытых общественных местах независимо от наличия прививки.

Также правительственные эксперты рассматривают вопрос о том, чтобы рекомендовать гражданам делать третью прививку. Фаучи предполагает, что некоторым из наиболее уязвимых групп, таких как пациенты после трансплантации органов и с раковыми заболеваниями, скорее всего, рекомендуют ревакцинацию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Штатах с начала эпидемии подтвердили 34,5 млн случаев COVID-19, 609 тыс. человек умерли.

С конца июня в стране начался рост ежедневных случаев COVID-19. Если в начале лета фиксировали 11–15 тыс. заболевших в день, то в последние недели это число выросло до свыше 50 тыс. случаев. А 23 июля в США подтвердили 67 тыс. заболевших – самое большое число с апреля этого года.

При этом в стране уже привили 69,1% взрослого населения и 66% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Теги: США, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, Энтони Фаучи, штамм, Дельта
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