В США хотят вернуть масочный режим из-за штамма коронавируса "Дельта"

В марте этого года в Штатах привитым от коронавируса разрешили общаться без масок и социальной дистанции. Однако сейчас из-за роста случаев заболевания COVID-19, вызванного распространением штамма "Дельта", это решение могут пересмотреть.

Фаучи отметил, что сейчас ведущие госчиновники в области здравоохранения активно обсуждают возможное возвращение масочного режима для привитых.

Более того, в некоторых регионах США, где уровень инфицирования значительно растет, например, округ Лос-Анджелес, местные власти уже призывают людей носить маски в закрытых общественных местах независимо от наличия прививки.

Также правительственные эксперты рассматривают вопрос о том, чтобы рекомендовать гражданам делать третью прививку. Фаучи предполагает, что некоторым из наиболее уязвимых групп, таких как пациенты после трансплантации органов и с раковыми заболеваниями, скорее всего, рекомендуют ревакцинацию.