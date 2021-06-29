В США создали маску для определения коронавируса

Получить результат о наличии коронавируса у носителя маски можно через полтора часа Фото: news.mit.edu

Маска оборудована одноразовым съемным датчиком, который выдает результат примерно через полтора часа.

В целях конфиденциальности результаты отображаются только на внутренней стороне маски.

Ученые начали разрабатывать подобные датчики несколько лет назад. До этого они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.

Отмечается, что аппарат может быть настроен и на обнаружение других вирусов. Датчик можно также вшить и в одежду. Он может пригодиться для защиты работников скорой помощи и военнослужащих.