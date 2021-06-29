В США создали маску для определения коронавируса

Маска оборудована одноразовым съемным датчиком, который выдает результат примерно через полтора часа.
В целях конфиденциальности результаты отображаются только на внутренней стороне маски.
Ученые начали разрабатывать подобные датчики несколько лет назад. До этого они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.
Отмечается, что аппарат может быть настроен и на обнаружение других вирусов. Датчик можно также вшить и в одежду. Он может пригодиться для защиты работников скорой помощи и военнослужащих.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 177,5 млн случаев заражения, из них 3,8 млн – с летальным исходом.