Кипр с 1 июля упростит въезд для вакцинированных украинцев

Кипр разрешил с 1 апреля въезжать на свою территорию жителям Украины, но тогда перед и после вылета нужно было сделать ПЦР-тест на коронавирус. Глава МИД Украины говорил, что его ведомство целенаправленно работало над тем, чтобы можно было ездить в эту страну.

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. 20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.