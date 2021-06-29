Кипр с 1 июля упростит въезд для вакцинированных украинцев

"С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, вне зависимости от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантина", – заявили кипрские дипломаты.
По условиям въезда, прибывающие из Украины должны иметь действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине. Въезжающим нужно прививаться вакцинами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), российской вакциной Sputnik V или BBIBP-CorV производства китайской компании Sinopharm по состоянию на 21 мая.
Кипр разрешил с 1 апреля въезжать на свою территорию жителям Украины, но тогда перед и после вылета нужно было сделать ПЦР-тест на коронавирус. Глава МИД Украины говорил, что его ведомство целенаправленно работало над тем, чтобы можно было ездить в эту страну.
Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.
В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. 20 мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для граждан третьих стран, прошедших полный курс иммунизации одобренной в ЕС вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.