В Токио второй день подряд фиксируют рекорд по количеству больных COVID-19

Это количество превысило предыдущий рекордный максимум – 2 848 случаев, о которых сообщали 27 июля.
Известно, что 16 лиц, связанных с Олимпийскими играми, получили положительный результат теста на COVID-19. Ни один из этих людей не является спортсменом. Впервые за четыре дня организаторы Олимпиады не сообщили о случаях заражения COVID-19 среди олимпийских спортсменов, добавило агентство.
В Японии 28 июля ежедневное общее количество выявленных случаев COVID-19 впервые превысило 9 тыс. Всплеск заражений связывают с распространением "индийского" штамма коронавируса, пишет Kyodo News.
В соседних с Токио префектурах Канагава, Сайтама и Тиба также наблюдается всплеск инфекций, многие жители этих префектур едут в столицу страны, отметила газета Japan Times.
В Токио с 23 июля по 8 августа проходят без зрителей Олимпийские игры 2020 года. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции их перенесли на 2021 год.