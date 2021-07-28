В Токио второй день подряд фиксируют рекорд по количеству больных COVID-19

Это количество превысило предыдущий рекордный максимум – 2 848 случаев, о которых сообщали 27 июля.

Известно, что 16 лиц, связанных с Олимпийскими играми, получили положительный результат теста на COVID-19. Ни один из этих людей не является спортсменом. Впервые за четыре дня организаторы Олимпиады не сообщили о случаях заражения COVID-19 среди олимпийских спортсменов, добавило агентство.

В Японии 28 июля ежедневное общее количество выявленных случаев COVID-19 впервые превысило 9 тыс. Всплеск заражений связывают с распространением "индийского" штамма коронавируса, пишет Kyodo News.

В соседних с Токио префектурах Канагава, Сайтама и Тиба также наблюдается всплеск инфекций, многие жители этих префектур едут в столицу страны, отметила газета Japan Times.