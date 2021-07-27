На Олимпиаде в Токио Япония сохранила первое место в медальном зачете, Украина завоевала еще одну медаль

Японские спортсмены завоевали 10 золотых наград, три серебряные и пять бронзовых.

Япония возглавляла медальный зачет и по итогам третьего дня Олимпиады, вчера у них было восемь наград высшей пробы.

Второе и третье места по-прежнему занимают соответственно США (девять золотых наград и по восемь серебряных и бронзовых) и Китай (девять, пять и семь).

Сборная Украины, которая сегодня завоевала третью бронзу, в стрельбе из пневматического пистолета в миксте, делит в медальном зачете 47-е место с Казахстаном.

Всего медали завоевывали представители 52 стран, золотыми медалистами стали спортсмены из 30 национальных сборных.

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com