На Олимпиаде в Токио Япония сохранила первое место в медальном зачете, Украина завоевала еще одну медаль

Японские спортсмены завоевали 10 золотых наград, три серебряные и пять бронзовых.
Япония возглавляла медальный зачет и по итогам третьего дня Олимпиады, вчера у них было восемь наград высшей пробы.
Второе и третье места по-прежнему занимают соответственно США (девять золотых наград и по восемь серебряных и бронзовых) и Китай (девять, пять и семь).
Сборная Украины, которая сегодня завоевала третью бронзу, в стрельбе из пневматического пистолета в миксте, делит в медальном зачете 47-е место с Казахстаном.
Всего медали завоевывали представители 52 стран, золотыми медалистами стали спортсмены из 30 национальных сборных.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.
На 26 июля у Украины было две олимпийские медали – бронза в женском дзюдо и бронза в мужском фехтовании.