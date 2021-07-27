Украина завоевала третью медаль на Олимпиаде

Костевич и Омельчук показали третий результат во втором раунде квалификации. За бронзу они соревновались со спортсменами из Сербии Зораной Арунович и Дамиром Микецом, которые в квалификации были четвертыми.
Украинцы в итоге набрали 16 очков, а их соперники – 12.
В финал вышли китайцы и представители Олимпийского комитета России. Первое место заняли спортсмены из Китая – 16:14.
Это третья медаль Украины на Олимпиаде: ранее бронзу завоевали Дарья Белодед (женское дзюдо) и Игорь Рейзлин (мужское фехтование).
Для Костевич это пятая Олимпиада. На Играх 2004 года она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а на Играх 2012 – две бронзы – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.
25 июля на Олимпиаде в Токио 36-летняя украинка участвовала в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров и заняла четвертое место. 29 июля она будет бороться за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, напомнил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.
Для 38-летнего Омельчука эта четвертая Олимпиада и первая олимпийская награда. До этого самым высоким результатом украинца было четвертое место в стрельбе из пистолета с 50 метров на Играх в Пекине в 2008 году.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа.
Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
По состоянию на 26 июля первое место в медальном зачете на Олимпиаде занимала Япония, у которой восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали, второе – США (семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых), третье – Китай (шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых).