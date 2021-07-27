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Украина завоевала третью медаль на Олимпиаде

Костевич и Омельчук завоевали бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте
Костевич и Омельчук завоевали бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

27 июля украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук на Олимпиаде 2020 завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, сообщается на сайте Игр.

Костевич и Омельчук показали третий результат во втором раунде квалификации. За бронзу они соревновались со спортсменами из Сербии Зораной Арунович и Дамиром Микецом, которые в квалификации были четвертыми.  

Украинцы в итоге набрали 16 очков, а их соперники – 12. 

В финал вышли китайцы и представители Олимпийского комитета России. Первое место заняли спортсмены из Китая – 16:14. 

Это третья медаль Украины на Олимпиаде: ранее бронзу завоевали Дарья Белодед (женское дзюдо) и Игорь Рейзлин (мужское фехтование). 

Для Костевич это пятая Олимпиада. На Играх 2004 года она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а на Играх 2012  две бронзы – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. 

25 июля на Олимпиаде в Токио 36-летняя украинка участвовала в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров и заняла четвертое место. 29 июля она будет бороться за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, напомнил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.  

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4217549384991226

Для 38-летнего Омельчука эта четвертая Олимпиада и первая олимпийская награда. До этого самым высоким результатом украинца было четвертое место в стрельбе из пистолета с 50 метров на Играх в Пекине в 2008 году. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

По состоянию на 26 июля первое место в медальном зачете на Олимпиаде занимала Япония, у которой восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали, второе – США (семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых), третье – Китай (шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых). 

Теги: Россия, Украина, Китай, стрельба, Олимпиада 2022, Сербия, Олимпиада, соревнования, Елена Костевич, Олег Омельчук
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