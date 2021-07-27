Украина завоевала третью медаль на Олимпиаде

Костевич и Омельчук завоевали бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Костевич и Омельчук показали третий результат во втором раунде квалификации. За бронзу они соревновались со спортсменами из Сербии Зораной Арунович и Дамиром Микецом, которые в квалификации были четвертыми.

Украинцы в итоге набрали 16 очков, а их соперники – 12.

В финал вышли китайцы и представители Олимпийского комитета России. Первое место заняли спортсмены из Китая – 16:14.

Это третья медаль Украины на Олимпиаде: ранее бронзу завоевали Дарья Белодед (женское дзюдо) и Игорь Рейзлин (мужское фехтование).

Для Костевич это пятая Олимпиада. На Играх 2004 года она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а на Играх 2012 – две бронзы – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

25 июля на Олимпиаде в Токио 36-летняя украинка участвовала в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров и заняла четвертое место. 29 июля она будет бороться за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, напомнил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

Для 38-летнего Омельчука эта четвертая Олимпиада и первая олимпийская награда. До этого самым высоким результатом украинца было четвертое место в стрельбе из пистолета с 50 метров на Играх в Пекине в 2008 году.