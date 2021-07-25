Украинский шпажист впервые в истории завоевал медаль Олимпиады. Фоторепортаж
Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook
Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook
Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook
Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook
Фото: Національна федерація фехтування України / Facebook
Фото: FIE - International Fencing Federation / Facebook
Фото: FIE - International Fencing Federation / Facebook
37-летний украинский шпажист Игорь Рейзлин 25 июля завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2020 в Токио. Это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в фехтовании шпагами среди мужчин, сообщила
Национальная федерация фехтования на странице в Facebook.
Рейзлин в полуфинале уступил французу Роману Каннону со счетом 10:15, за бронзу он боролся с итальянским спортсменом Андреа Сантарелли.