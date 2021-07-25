Знамя Королевства Тонга на Олимпиаде нес спортсмен, который участвует и в летних, и в зимних Играх

Тауфатофуа участвовал в открытии трех Олимпиад. Впервые он это сделал в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Знаменосец появляется на церемонии с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом, и в накидке таовала, ею обматывают бедра.

В 2016 году спортсмен сказал в комментарии ВВС, что в культуре жителей Тонга есть традиция: надевая национальную одежду, нужно обмазаться кокосовым маслом.

В 2018 году Тауфатофуа участвовал в открытии зимних Игр в Южной Корее, тогда он, несмотря на мороз, вышел на стадион в Пхенчхане с голым торсом. Он принял участие в лыжных гонках на 15 км свободным стилем, его результат был 114-м среди 119 участников.

27 июля Тауфатофуа выступит в 1/8 финала соревнований по тхэквондо против россиянина Владислава Ларина.