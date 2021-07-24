После первого дня Олимпиады Украина в медальном зачете делит последнее место с девятью странами

24 июля по состоянию на 18.45 по Киеву (0.45 25 июля в Токио) на Олимпиаде разыграны 11 комплектов наград. Лидером медального зачета стал Китай: три золота и одна бронза.

Восемь стран имеют по одной золотой медали, за счет серебряных наград (по одной) в тройку лидеров медального зачета входят Италия и Япония.

Украина, представительница которой Дарья Белодед завоевала третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг, имеет, как и еще девять стран, одну медаль и занимает 19-е место.

Скриншот: olympics.com