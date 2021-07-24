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Теннисистки Свитолина и Ястремская прекратили борьбу в женском парном разряде на Олимпиаде

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Ястремская (слева) завершила участие на Олимпиаде 2020
Ястремская (слева) завершила участие на Олимпиаде 2020
Фото: btu.org.ua

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская завершили свои выступления в парном турнире на Олимпийских играх в Токио. Об этом говорится на сайте Олимпиады.

В двух партиях украинки уступили француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро со счетом 2:6 и 4:6.

Как отмечает Xsport.ua, игра продлилась всего 1 час и 21 минуту. На счету украинок две двойные ошибки, один эйс и лишь один реализованный брейк-поинт из восьми. У француженок два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

При этом Ястремская накануне в первом круге одиночного турнира проиграла канадской теннисистке Лейле Анне Фернандес. Украинка завершила свои выступления на Олимпиаде.

Свитолина еще сыграет в матче женского одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Германии Лаура Зигемунд, игра состоится 25 июля.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Теги: спорт, теннис, Элина Свитолина, Олимпиада 2020, Даяна Ястремская, Олимпийские игры
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