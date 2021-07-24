Теннисистки Свитолина и Ястремская прекратили борьбу в женском парном разряде на Олимпиаде

В двух партиях украинки уступили француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро со счетом 2:6 и 4:6.

Как отмечает Xsport.ua, игра продлилась всего 1 час и 21 минуту. На счету украинок две двойные ошибки, один эйс и лишь один реализованный брейк-поинт из восьми. У француженок два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

При этом Ястремская накануне в первом круге одиночного турнира проиграла канадской теннисистке Лейле Анне Фернандес. Украинка завершила свои выступления на Олимпиаде.

Свитолина еще сыграет в матче женского одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Германии Лаура Зигемунд, игра состоится 25 июля.