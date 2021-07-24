Украинская дзюдоистка Белодед вышла в полуфинал Олимпиады

В 1/8 соревнований украинка сошлась с Сербкой Милицей Николич, сообщает UA-Футбол. Белодед получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка она выполнила прием "вазари", который и позволил ей одержать победу.
В 1/4 Белодед победила Катарину Косту из Португалии проведя удержание в дополнительное время, отмечает xsport.ua.
В полуфинале украинка встретится с японкой Фуной Тонаки, которая победила на Чемпионате мира 2017. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио, Тонаки уступила Белодед в поединке за золото.
Полуфинал пройдет в вечернюю сессию соревнований – начало не ранее 11.00 по Киеву.
Белодед – двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов). В обоих финалах украинка побеждала Тонаки. Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.
Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.