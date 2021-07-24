Украинская дзюдоистка Белодед вышла в полуфинал Олимпиады

В полуфинале Белодед (на фото) встретится с японкой Фуной Тонаки Фото: dariabilodid7 / Instagram

В 1/8 соревнований украинка сошлась с Сербкой Милицей Николич, сообщает UA-Футбол. Белодед получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка она выполнила прием "вазари", который и позволил ей одержать победу.

В 1/4 Белодед победила Катарину Косту из Португалии проведя удержание в дополнительное время, отмечает xsport.ua.

В полуфинале украинка встретится с японкой Фуной Тонаки, которая победила на Чемпионате мира 2017. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио, Тонаки уступила Белодед в поединке за золото.

Полуфинал пройдет в вечернюю сессию соревнований – начало не ранее 11.00 по Киеву.