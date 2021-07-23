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В Токио открыли Олимпийские игры 2020. Фоторепортаж

Сегодня 18.42
23 июля в столице Японии прошла церемония открытия Олимпийских игр 2020, в них примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран. В составе сборной Украины 157 спортсменов, национальный флаг на открытии несли Елена Костевич и Богдан Никишин. Сборная России будет выступать на Играх под олимпийским флагом, ей также запрещено использовать гимн страны. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака, сообщило Reuters. Информагентство отметило, что церемония открытия была лишена блеска и омрачена пандемией коронавируса, но в ней присутствовал момент надежды. Фотографии открытия Олимпиады опубликовало агентство EPA.
Теги: Украина, Япония, флаг, Токио, сборная России, спортсмены, Олимпиада 2020, церемония, Олимпийские игры, открытие
 

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