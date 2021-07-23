В Токио открыли Олимпийские игры 2020. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: olympic_russia / Instagram
23 июля в столице Японии прошла церемония открытия Олимпийских игр 2020
, в них примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран. В составе сборной Украины 157 спортсменов, национальный флаг на открытии несли Елена Костевич и Богдан Никишин
. Сборная России будет выступать на Играх под олимпийским флагом, ей также запрещено использовать гимн страны. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака, сообщило Reuters
. Информагентство отметило, что церемония открытия была лишена блеска и омрачена пандемией коронавируса, но в ней присутствовал момент надежды. Фотографии открытия Олимпиады опубликовало агентство EPA
.