Церемония открытия Олимпиады 2020. Трансляция

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Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Спортсменами, которые будут нести флаг Украины на открытии Олимпиады, стали Елена Костевич и Богдан Никишин.