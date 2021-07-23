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Церемония открытия Олимпиады 2020. Трансляция

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23 июля в 14.00 по киевскому времени в Токио начнется церемония открытия Олимпиады 2020. Мероприятие, которое даст официальный старт XXXІІ Олимпийским играм в столице Японии, в YouTube транслирует Eurosport.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран. 

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Спортсменами, которые будут нести флаг Украины на открытии Олимпиады, стали Елена Костевич и Богдан Никишин.

Теги: Япония, Олимпиада, Токио, трансляция, Олимпиада 2020, церемония, Олимпийские игры, открытие
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