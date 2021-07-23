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На Олимпиаде в Токио украинские спортсмены начали борьбу за медали

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Украинские лучники показали не лучшие результаты
Украинские лучники показали не лучшие результаты
Фото: noc-ukr.org

23 июля на Олимпийских играх в Токио 2020 года начали выступления украинские спортсмены. Об этом проинформировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Сегодня в Токио украинские спортсмены начали свое выступление на Играх XXXІІ Олимпиады. Ими стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды среди мужчин и женщин", –говорится в сообщении.

Сборная Украины по стрельбе из лука, которая находится в Токио, состоит из Вероники Марченко, Анастасии Павловой, Лидии Сичениковой и Алексея Гунбина.

Согласно информации НОК, спортсменки считают, что выступили ниже своих возможностей, и теперь рассчитывают на выступления в командных соревнованиях и смешанных видах.

По данным сайта Олимпиады 2020, лучшая из украинок, Марченко, показала сегодня 35-й результат из 64 стрелявших. Гунбин стал 28-м из 64-х.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей.

Официальное открытие игр состоится 23 июля, соревнования завершатся 8 августа.

Теги: сборная Украины, НОК, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, женщины, стрельба из лука, мужчины
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