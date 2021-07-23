На Олимпиаде в Токио украинские спортсмены начали борьбу за медали

"Сегодня в Токио украинские спортсмены начали свое выступление на Играх XXXІІ Олимпиады. Ими стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды среди мужчин и женщин", –говорится в сообщении.

Сборная Украины по стрельбе из лука, которая находится в Токио, состоит из Вероники Марченко, Анастасии Павловой, Лидии Сичениковой и Алексея Гунбина.

Согласно информации НОК, спортсменки считают, что выступили ниже своих возможностей, и теперь рассчитывают на выступления в командных соревнованиях и смешанных видах.

По данным сайта Олимпиады 2020, лучшая из украинок, Марченко, показала сегодня 35-й результат из 64 стрелявших. Гунбин стал 28-м из 64-х.