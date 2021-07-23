На Олимпиаде в Токио украинские спортсмены начали борьбу за медали

Сборная Украины по стрельбе из лука, которая находится в Токио, состоит из Вероники Марченко, Анастасии Павловой, Лидии Сичениковой и Алексея Гунбина.
Согласно информации НОК, спортсменки считают, что выступили ниже своих возможностей, и теперь рассчитывают на выступления в командных соревнованиях и смешанных видах.
По данным сайта Олимпиады 2020, лучшая из украинок, Марченко, показала сегодня 35-й результат из 64 стрелявших. Гунбин стал 28-м из 64-х.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей.
Официальное открытие игр состоится 23 июля, соревнования завершатся 8 августа.