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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На карте на сайте Олимпиады убрали границу между Крымом и материковой Украиной

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Организаторы игр в Токио исправили ошибку
Организаторы игр в Токио исправили ошибку
Фото: ЕРА

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте Украины убрали линию, которая отделяла оккупированный Крым от материковой части страны и была точно такой же, какими обозначают границы других стран.

По состоянию на 23 июля карта выглядит так:

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

22 июля карта во всплывающем окне Olympics-Cheer Zone выглядела так:

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

В связи с появлением на сайте Олимпиады границы Крыма с материковой Украиной МИД Украины поручало посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Теги: Крым, МИД Украины, Олимпиада, карта, Олимпиада 2020, Олимпийские игры
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