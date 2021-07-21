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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крым в обход санкций через литовского посредника попало немецкое оборудование для электростанций – СМИ

Оборудование из ФРГ расследователи заметили в новостных сюжетах
Оборудование из ФРГ расследователи заметили в новостных сюжетах
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

В обход санкций, введенных в связи с оккупацией Крыма Россией, на полуостров попало фильтрационное оборудование для электростанций от немецкого производителя Inge GmbH. Об этом говорится в совместном расследовании российского Scanner project, Литовского общественного вещателя LRT и украинского "Радіо Свобода".

Немецкие мембраны для электростанций в Россию в декабре 2018 года вывезло литовское предприятие (из Каунаса) Run Engineering. Спустя несколько дней лицензия компании на экспорт таких товаров была отозвана в связи с подозрениями, что они могут оказаться в оккупированном Крыму. Литовские правоохранители заподозрили, что экспортер не указывает, что оборудование – двойного назначения.

Несмотря на лишение лицензии, Run Engineering "успешно экспортировало оборудование" на российское предприятие "Воронеж-Аква", с 2016 года участвовавшее в строительстве в Крыму Таврической и Балаклавской электростанций.

Оборудование Inge GmbH попало на обе строившиеся электростанции, что подтверждает информация в новостных видеосюжетах.

Расследователи пишут, что акционеры Run Engineering "тесно связаны" с российским бизнесом, а также с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, который также находится под международными санкциями.

Владельцем Run Engineering называют "загадочного акционера" Марину Кармышеву, собственником компании она является через Nestan LTD с Кипра. По данным журналистов, через ряд компаний Кармышева связана с попавшим под санкции в Украине народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Nestan LTD Кармышевой также владеет Nestan Trading AG, торгующей, по данным российской таможни, с подсанкционным Новошахтинским заводом нефтепродуктов (Ростовская область в РФ), которым до недавних пор владела жена Медведчука Оксана Марченко.

Директор Run Engineering Повилас Медекша заявил, что его компания оборудование в Крым не поставляла. Он утверждает, что экспортировались не мембраны. В то же время данные российской таможни подтверждают, что в Воронеж отправили именно мембраны, подчеркивают расследователи.

В американской компании DuPont, владеющей немецкой Inge GmbH, на вопрос журналистов Deutsche Welle, которые приобщились к расследованию, прокомментировали, что не было информации, что оборудование, которое поставляется заказчику, будет использоваться не в пункте назначения.

На вопрос, будет ли какая-то реакция на поставки оборудования в оккупированный Крым, в DuPont не ответили.

Контекст:

Это не первый случай, когда в Крым вопреки санкциям попадает немецкое оборудование. В июле 2017 года стало известно, что турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. При этом по контракту с "Ростехом" продукция немецкой компании предназначалась для энергообъекта в Краснодарском крае РФ.

Украинские правоохранители расследуют незаконные поставки в Крым оборудования для водных сооружений компаний Siemens и Grundfos.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, Виктор Медведчук, санкции, оккупация, Роснефть, Воронеж, Оксана Марченко, электростанция
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