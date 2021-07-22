На сайте Олимпиады Крым на карте отделен от Украины. В МИД прокомментировали

Материковая часть Украины и Крым разделены на карте во всплывающем окне Olympics-Cheer Zone.

В комментарии "РБК-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство знает о проблеме.

МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации, сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.