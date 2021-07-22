В оккупированной Евпатории российские силовики проводят обыски в домах крымских татар – Денисова

Денисова: Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Сейчас в Евпатории во временно оккупированном Крыму в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает девять человек, четверо из них – несовершеннолетние дети", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что страна-оккупант в очередной раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.

Также омбудсмен добавила, что обыски в домах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и ст. 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни.

"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", – резюмировала Денисова.