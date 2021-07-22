В оккупированной Евпатории российские силовики проводят обыски в домах крымских татар – Денисова

"Сейчас в Евпатории во временно оккупированном Крыму в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает девять человек, четверо из них – несовершеннолетние дети", – подчеркнула Денисова.
Она отметила, что страна-оккупант в очередной раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.
Также омбудсмен добавила, что обыски в домах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и ст. 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни.
"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", – резюмировала Денисова.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.
20 июля Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.