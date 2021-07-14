Рада ратифицировала соглашение с Турцией о строительстве жилья для крымских татар

За соответствующий законопроект №0110 проголосовали 333 парламентария, против не было ни одного голоса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно договору (.pdf), правительство Турции предоставит безвозвратную помощь – построит 200 квартир в Николаеве и Николаевской области, 200 квартир в Херсоне и Херсонской области, 100 квартир в Киеве.

450 квартир будут переданы представителям крымскотатарского народа, остальные – льготным категориям граждан, в частности внутренне перемещенным лицам и участникам операции Объединенных сил (до 2018 года – антитеррористическая операция), сообщали в правительстве.