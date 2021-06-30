Кулеба: Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство

Кулеба: Россияне не могут быть коренным народом в Украине, поскольку имеют собственное государство Фото: EPA

Так глава украинской дипломатии ответил на критику инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о коренных народах со стороны президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, проект закона "сопоставим с оружием массового поражения".

"Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций", – написал министр.