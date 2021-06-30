Подоляк: Повторение Путиным фейка о "внешнем управлении" – один из элементов российской пропаганды об Украине для оправдания агрессии

"Любые российские комментарии об Украине, в том числе и комментарии [президента РФ Владимира] Путина, необходимо оценивать только через призму их системной пропагандистской работы. Они сами себя погрузили в определенный набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами", – отметил Подоляк.
По его мнению, часть заявлений Путин делает для оправдания агрессивных действий РФ в Украине.
"Повторение российским лидером фейка о "внешнем управлении" вовсе не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине, который так или иначе должен оправдать заведомо агрессивные действия самой РФ против Украины", – подчеркнул советник.
Он обратил внимание на слова Путина о том, что решение о домашнем аресте для нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука было принято "в преддверии избирательной кампании".
"Но в Украине нет избирательной кампании и даже планов таких нет. А значит, можно сделать очевидный вывод о том, что помощники Путина, мягко говоря, некорректно его информируют о ситуации в Украине. Как минимум этим можно объяснить и ошибочную трактовку Путиным событий нашей политической жизни, в частности содержание и значение законопроекта о коренных народах Украины", – сказал Подоляк.
Он отметил, что встреча двух президентов могла бы прояснить ситуацию.
"Замечу, что президент России подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание – это технический вопрос, который должен быть закрыт именно российской стороной. Соответствующие украинские предложения уже сделаны", – резюмировал Подоляк.
30 июня Путин провел прямую линию и сделал ряд заявлений, связанных с событиями в Украине. В частности, он сказал, что не видит смысла во встрече с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что украинцы и россияне – "один народ", назвал Медведчука "украинским националистом", которого "взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома".
Также Путин высказался о ситуации с британским эсминцем Defender вблизи берегов Крыма. Он назвал инцидент провокацией и заявил, что, даже если бы Россия потопила этот корабль, мир не оказался бы на грани Третьей мировой войны.
Путин и Зеленский встречались лично только один раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.
20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.
Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".