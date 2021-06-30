Подоляк: Повторение Путиным фейка о "внешнем управлении" – один из элементов российской пропаганды об Украине для оправдания агрессии

"Любые российские комментарии об Украине, в том числе и комментарии [президента РФ Владимира] Путина, необходимо оценивать только через призму их системной пропагандистской работы. Они сами себя погрузили в определенный набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами", – отметил Подоляк.

По его мнению, часть заявлений Путин делает для оправдания агрессивных действий РФ в Украине.

"Повторение российским лидером фейка о "внешнем управлении" вовсе не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине, который так или иначе должен оправдать заведомо агрессивные действия самой РФ против Украины", – подчеркнул советник.

Он обратил внимание на слова Путина о том, что решение о домашнем аресте для нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука было принято "в преддверии избирательной кампании".

"Но в Украине нет избирательной кампании и даже планов таких нет. А значит, можно сделать очевидный вывод о том, что помощники Путина, мягко говоря, некорректно его информируют о ситуации в Украине. Как минимум этим можно объяснить и ошибочную трактовку Путиным событий нашей политической жизни, в частности содержание и значение законопроекта о коренных народах Украины", – сказал Подоляк.

Он отметил, что встреча двух президентов могла бы прояснить ситуацию.

"Замечу, что президент России подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание – это технический вопрос, который должен быть закрыт именно российской стороной. Соответствующие украинские предложения уже сделаны", – резюмировал Подоляк.